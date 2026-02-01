HB nach 32:26-Sieg erleichtert Mülheim-Urmitzer Karnevalsparty steht nichts im Wege Lutz Klattenberg 01.02.2026, 11:54 Uhr

i Der Mülheim-Urmitzer Kreisläufer Philipp Schwenzer (am Ball) war im Heimspiel brandgefährlich und erzielte beim 32:26-Sieg gegen Offenbach sieben Tore. Jörg Niebergall

HB Mülheim-Urmitz setzt sich in der Handball-Regionalliga in der oberen Tabellenhälfte fest. Die Mülheimer gewannen mit 32:26-Sieg gegen den TV Offenbach.

In der Handball-Regionalliga Südwest kann HB Mülheim-Urmitz nun endgültig einen Haken hinter das Saisonziel Klassenverbleib machen. In der Philipp-Heift-Sporthalle behielt die Mannschaft von Trainer Frank Knipp gegen den Tabellenvorletzten TV Offenbach die Oberhand und setzte sich dadurch weiter in der oberen Tabellenhälfte fest.







Artikel teilen

Artikel teilen