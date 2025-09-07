Es war ein guter Saisonbeginn für HB Mülheim-Urmitz in der Regionalliga – und auch für Frank Knipp, der sein Trainerdebüt in dieser Liga gab.

Einen Auftakt nach Maß in die Handball-Regionalliga Südwest hat HB Mülheim-Urmitz im Saarland erlebt. Bei Aufsteiger HC St. Ingbert-Hassel setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Knipp klar mit 30:21 (15:10) durch.

Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz

„Vor allem freut mich das Wie. Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Das war ein richtig guter Auftritt. Diszipliniert und mit viel Teamgeist und Spielfreude“, resümierte Knipp nach seinem ersten Spiel als Trainer der Mülheim-Urmitzer zufrieden.

Zwar war vor der Partie die Anspannung im HB-Lager groß, mit Anwurf in der Rohrbachhalle aber war davon so gut wie nichts zu bemerken. Tim Hemmerle erzielte das erste Saisontor – eine Führung, die im gesamten Spielverlauf nicht mehr abgegeben wurde. Bis zur 18. Minute blieben die Gastgeber beim 7:9 dran, ehe drei Mülheimer Treffer nach Gang den Vorsprung komfortabler werden ließen.

Tim Hemmerle erfolgreichster Mülheimer Schütze

Fünf Treffer Differenz waren es dann auch zur Pause. Nach dem Seitenwechsel knüpfte Mülheim-Urmitz nahtlos an die gute Leistung an. Wieder besorgte Hemmerle, am Ende mit elf Treffern erfolgreichster Schütze, das erste Tor. Linksaußen Alexander Backes ließ das 17:10 folgen, und mit diesem Schwung gestaltete sich auch die zweite Hälfte sehr deutlich, auch dank einer guten Torhüterleistung von Alexander Klapthor.

„Wir haben den Gegner ständig gestresst und viel Kontinuität im Spiel gehabt. Offensiv wie defensiv. Nur zehn Gegentreffer in Halbzeit eins, elf in Halbzeit zwei. Dies gegen einen euphorischen Aufsteiger, das ist schon gut. Zudem hatten wir viele gute Tempowechsel im Spiel. Auf dieser Leistung können wir wirklich aufbauen“, fasste Knipp zusammen.

HB Mülheim-Urmitz: Y. Stromberg, Klapthor; L. Helf, Nohner, M. Helf (1), Mittmann, Reuter (2), Langen (3), Lüdtke (2), Hemmerle (11/1), Backes (6/2), Brüggemann (1), P. Schwenzer (4), Krechel, Haisch.