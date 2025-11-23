Mülheim-Urmitz wirft sich fürs Derby am Freitag warm

Die Generalprobe fürs Derby gegen Vallendar haben die Handballer von HB Mülheim-Urmitz erfolgreich abgelegt. Gegen Mundenheim gab es einen 29:26-Erfolg.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem 29:26 (10:14)-Heimerfolg gegen die VTV Mundenheim hat sich HB Mülheim-Urmitz erfolgreich auf das anstehende Rheinland-Derby gegen den HV Vallendar (Freitag, 19.30 Uhr) eingestimmt. Beim sechsten Saisonerfolg im zehnten Spiel in der Handball-Regionalliga Südwest musste die Mannschaft von Trainer Frank Knipp einen Fünf-Tore-Rückstand korrigieren.