39:24-Sieg wie im Rausch Mülheim-Urmitz wirft sich den Frust von der Seele Lutz Klattenberg 01.11.2026, 12:22 Uhr

i So ruhig war es auf der HB-Bank im Heimspiel von HB Mülheim-Urmitz gegen die Südpfalz Tiger nur selten, denn die Mülheimer spielten sich in einen Rausch und gewannen 39:24. Jörg Niebergall

In der Handball-Regionalliga Südwest siegt HB Mülheim-Urmitz mit 39:24 gegen die Südpfalz Tiger. Überragend: Peter Mittmann mit neun Toren. Der beeindruckende Heimsieg lässt die Mannschaft wieder ans Tabellenmittelfeld heranrücken.

In der Handball-Regionalliga Südwest hat sich HB Mülheim-Urmitz vor rund 250 Zuschauern in der Philipp-Heift-Sporthalle einiges an Frust von der Seele geworfen. Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp besiegte die Südpfalz Tiger klar und deutlich mit 39:24 (14:10) und kann sich damit in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.







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