In der Handball-Regionalliga Südwest siegt HB Mülheim-Urmitz mit 39:24 gegen die Südpfalz Tiger. Überragend: Peter Mittmann mit neun Toren. Der beeindruckende Heimsieg lässt die Mannschaft wieder ans Tabellenmittelfeld heranrücken.
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In der Handball-Regionalliga Südwest hat sich HB Mülheim-Urmitz vor rund 250 Zuschauern in der Philipp-Heift-Sporthalle einiges an Frust von der Seele geworfen. Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp besiegte die Südpfalz Tiger klar und deutlich mit 39:24 (14:10) und kann sich damit in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.