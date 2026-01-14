Erstes Spiel im neuen Jahr Mülheim-Urmitz und Vallendar starten in die Rückrunde Tim Hammer 14.01.2026, 15:22 Uhr

i Es geht wieder los für die Handballer aus Vallendar und Mülheim-Urmitz. Zum Regionalliga-Auftakt des Jahres empfängt HB Mülheim-Urmitz (weiße Trikots) St. Ingbert-Hassel, während der HVV (graue Trikots) in Bingen gastiert. Wolfgang Heil

Spannender Rückrundenstart in der Handball-Regionalliga Südwest: In Bingen erwartet Tabellenführer Vallendar eine anspruchsvolle Aufgabe, während HB Mülheim-Urmitz zu Hause den abstiegsbedrohten HC St. Ingbert-Hassel empfängt.

