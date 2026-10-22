HB spielt beim Schlusslicht Mülheim-Urmitz steht in Nieder-Olm unter Druck Lutz Klattenberg 22.10.2026, 11:01 Uhr

i Während der Einsatz des Mülheim-Urmitzers Peter Mittmann (am Ball) in Nieder-Olm noch nicht sicher ist, soll Philipp Schwenzer (vorn rechts) am Kreis für wichtige Tore sorgen. Jörg Niebergall

Ein unerwartetes 33:33 gegen Schlusslicht VTV Mundenheim sorgt für Spannung in der Handball-Regionalliga. Kann Mülheim-Urmitz gegen TV Nieder-Olm den nötigen Sieg erzwingen, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien?

Nach einer vierwöchigen Pause in der Handball-Regionalliga Südwest kam HB Mülheim-Urmitz im Heimspiel gegen die bis dahin punktlosen VTV Mundenheim am vergangenen Wochenende zu einem 33:33-Remis, welches die Pfälzer in letzter Sekunde per Siebenmeter sicherstellten.







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