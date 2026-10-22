Ein unerwartetes 33:33 gegen Schlusslicht VTV Mundenheim sorgt für Spannung in der Handball-Regionalliga. Kann Mülheim-Urmitz gegen TV Nieder-Olm den nötigen Sieg erzwingen, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien?
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Nach einer vierwöchigen Pause in der Handball-Regionalliga Südwest kam HB Mülheim-Urmitz im Heimspiel gegen die bis dahin punktlosen VTV Mundenheim am vergangenen Wochenende zu einem 33:33-Remis, welches die Pfälzer in letzter Sekunde per Siebenmeter sicherstellten.