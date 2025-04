Wenn alles gut läuft, dann gewinnen die Handballer von Mülheim-Urmitz in Saarlouis und machen einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Für den HV Vallendar heißt es derweil: Heimspiel gegen Bingen und noch ein paar Tage abwarten.

In der Handball-Regionalliga Südwest muss HB Mülheim-Urmitz nach vier Niederlagen in Folge um den Klassenverbleib bangen. Bei der HG Saarlouis II will die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason unbedingt wieder punkten. Der HV Vallendar steckt dieser Tage noch etwas zwischen den Stühlen, am kommenden Dienstag gibt es auf jeden Fall Gewissheit in Sachen Aufstieg. Denn wenn der TV Homburg bis dahin nicht für die 3. Liga gemeldet hat, kann Vallendar die Sektkorken knallen lassen. Mit der HSG Rhein-Nahe Bingen wird aber erst einmal ein schwerer Gegner auf dem Mallendarer Berg erwartet.

HG Saarlouis II – HB Mülheim-Urmitz (Sa., 15.30 Uhr) „Tatsächlich stecken wir mittendrin im Abstiegskampf. Das haben wir in dieser Woche auch noch mal klar und deutlich der Mannschaft kommuniziert. Wir wollen uns unbedingt unabhängig machen von anderen Mannschaften“, erklärt Bjarnason.

Nur noch zwei Punkte hat HB Vorsprung auf Platz 16, den aktuell der TV Offenbach einnimmt. Ob dieser zu einem Abstiegsplatz wird, hängt vom Geschehen in den oberen Ligen ab. Die HG Saarlouis auf Platz 17 könnte man nun schon final distanzieren. „Das wäre der erste Schritt. Und auf jeden Fall wollen wir auch noch unsere beiden Heimspiele gewinnen. Es kann ganz eng werden“, weiß Bjarnason.

Mülheim hat 50 Gegentore noch nicht vergessen

Die jüngste Niederlage beim TV Homburg, bei der seine Mannschaft 50 Gegentore kassierte, will der Trainer schnell abhaken. „So ganz geht das aber auch nicht. Das war wirklich nicht gut, aber es macht auch keiner mit Absicht. Auf jeden Fall müssen wir nun den Kampf annehmen“, verdeutlicht der Isländer.

Die HG-Reserve trat zum letzten Spiel in Vallendar aus personellen Gründen nicht an. Einen kampflosen Sieg erwartet man bei HB nun aber keinesfalls. „Das war sicherlich eine Ausnahme. Die erste Mannschaft spielt im Anschluss. Der Abstieg ist zwar praktisch besiegelt, aber das wird die junge Mannschaft gar nicht so sehr stören. Da geht es vor allem um die Entwicklung. Wir erwarten eine junge, schnelle Mannschaft, die ohne Druck aufspielen kann“, sagt Bjarnason, der personell improvisieren muss: Peter Mittmann und Moritz Eis fehlen.

HV Vallendar – HSG Rhein-Nahe Bingen (Sa., 18 Uhr)

Bis Dienstag haben die Mannschaften der Regionalliga Zeit, die Lizenz für die 3. Liga zu beantragen. Spitzenreiter TV Homburg hat angekündigt, dies aus finanziellen Gründen nicht zu tun und im Falle des Gewinns der Meisterschaft nicht aufzusteigen. Für den HV Vallendar wäre dies gleichbedeutend mit dem Aufstieg, denn Platz zwei ist der Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach nicht mehr zu nehmen.

„Wir warten es ab, erst dann wird gefeiert. Die Konzentration liegt zunächst nur auf dem Spiel gegen Bingen“, sagt Waldgenbach, der aber auch betont: „Wenn es so kommt, ist das natürlich auch sportlich absolut verdient. Wenn sich eine Mannschaft finanziell übernimmt und sich die Spieler eigentlich nicht leisten kann, dann ist das ja auch irgendwo ein unfairer Vorteil. In jedem Fall haben wir die Hausaufgeben erledigt und streben an, alle verbleibenden Partien erfolgreich zu gestalten.“

HVV tritt fast in Bestbesetzung an

Bingen dürfte dabei die größte verbleibende sportliche Hürde sein. Die HSG steht auf dem vierten Platz, punktgleich mit den Drittplatzierten Dansenbergern. „Bingen ist eine Mannschaft, die seit Jahren zusammen spielt und effizient ist. Im Hinspiel lag der Schlüssel im sieben gegen sechs, was wir lange praktiziert haben. Auf jeden Fall müssen wir wieder variabel sein“, schätzt Waldgenbach. Kreisläufer Dominik Stein wurde vergangene Woche erfolgreich am Innenband operiert und wird lange fehlen. Ansonsten kann der HVV in Bestbesetzung antreten.