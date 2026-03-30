Handball-Regionalliga: Die Südpfalz Tiger bezwingen HB Mülheim-Urmitz mit 36:31. Trotz starkem Beginn fehlen den Gästen am Ende die Kräfte. Mülheim bleibt Sechster, die Südpfälzer rücken vor.
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Am Ende hat es HB Mülheim-Urmitz beim Gastspiel bei den Südpfalz Tigern auch an Kraft gefehlt. Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp unterlag vor der stimmungsvollen Kulisse in der Bellheimer Spiegelbachhalle mit 31:36 (18:19). HB bleibt in der Tabelle der Handball-Regionalliga Südwest auf dem sechste Rang, die Südpfälzer verbesserten sich auf den achten Platz.