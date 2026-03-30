HB unterliegt 31:36 Mülheim-Urmitz geht am Ende die Luft aus Lutz Klattenberg 30.03.2026, 10:09 Uhr

i Martin Langen (vorn) erzielte mit sechs Tore für HB Mülheim-Urmitz in Bellheim. Dennoch musste er sich mit seiner Mannschaft den Südpfalz Tigern geschlagen geben. Jörg Niebergall

Handball-Regionalliga: Die Südpfalz Tiger bezwingen HB Mülheim-Urmitz mit 36:31. Trotz starkem Beginn fehlen den Gästen am Ende die Kräfte. Mülheim bleibt Sechster, die Südpfälzer rücken vor.

Am Ende hat es HB Mülheim-Urmitz beim Gastspiel bei den Südpfalz Tigern auch an Kraft gefehlt. Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp unterlag vor der stimmungsvollen Kulisse in der Bellheimer Spiegelbachhalle mit 31:36 (18:19). HB bleibt in der Tabelle der Handball-Regionalliga Südwest auf dem sechste Rang, die Südpfälzer verbesserten sich auf den achten Platz.







Artikel teilen

Artikel teilen