Handball-Regionalliga: Spannendes Duell zwischen Homburg und Mülheim-Urmitz endet 31:29. Hemmerle überzeugt mit sechs Toren trotz knapper Niederlage. Mülheim-Urmitz bleibt punktlos, schaut aber optimistisch nach vorne.
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„Wir haben gewonnen, ohne zwei Punkte mitzunehmen. Klingt etwas seltsam, aber so fühlt es sich tatsächlich an“, erklärte Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz. Auf dem Papier bleibt seine Mannschaft aber auch nach dem dritten Saisonspiel in der Handball-Regionalliga Südwest ohne Punkte.