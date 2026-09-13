HB trotz Niederlage zufrieden Mülheim liefert Drittligaabsteiger ein packendes Duell Lutz Klattenberg 13.09.2026, 12:55 Uhr

i Jan Hommen (am Ball) und HB Mülheim-Urmitz zeigten beim TV Homburg zwar eine starke Leistung, mussten sich aber auch im dritten Regionalligaspiel in Folge geschlagen geben. Wolfgang Heil

Handball-Regionalliga: Spannendes Duell zwischen Homburg und Mülheim-Urmitz endet 31:29. Hemmerle überzeugt mit sechs Toren trotz knapper Niederlage. Mülheim-Urmitz bleibt punktlos, schaut aber optimistisch nach vorne.

„Wir haben gewonnen, ohne zwei Punkte mitzunehmen. Klingt etwas seltsam, aber so fühlt es sich tatsächlich an“, erklärte Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz. Auf dem Papier bleibt seine Mannschaft aber auch nach dem dritten Saisonspiel in der Handball-Regionalliga Südwest ohne Punkte.







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