HB Mülheim-Urmitz hofft in der Handball-Regionalliga Südwest auf eine Überraschung gegen die SG Zweibrücken, während der HV Vallendar bei den heimstarken Illtalern bestehen muss, um sich einen psychologischen Vorteil zu sichern.
In der Handball-Regionalliga triftt HB Mülheim-Urmitz auf die SG Zweibrücken. Für den HV Vallendar steht eine Auswärtsaufgabe auf dem Programm.HB Mülheim-Urmitz – SG Zweibrücken (Sa., 18.30 Uhr) HB ist klarer Außenseiter gegen die Zweibrücker Spielgemeinschaft, die in dieser Saison nur eine Partie, die auf dem Mallendarer Berg in Vallendar, verloren hat.