HB Mülheim-Urmitz hofft in der Handball-Regionalliga Südwest auf eine Überraschung gegen die SG Zweibrücken, während der HV Vallendar bei den heimstarken Illtalern bestehen muss, um sich einen psychologischen Vorteil zu sichern.

HB ist klarer Außenseiter gegen die Zweibrücker Spielgemeinschaft, die in dieser Saison nur eine Partie, die auf dem Mallendarer Berg in Vallendar, verloren hat.