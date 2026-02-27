HVV kämpft um Meisterschaft
Mülheim ist gegen Zweibrücken klarer Außenseiter
Der HV Vallendar (hier Gabriel Ramaj beim Wurf) kämpft in der Regionalliga um die Meisterschaft und will sich mit einem Sieg gegen Illtal einen psychologischen Vorteil sichern.
HB Mülheim-Urmitz hofft in der Handball-Regionalliga Südwest auf eine Überraschung gegen die SG Zweibrücken, während der HV Vallendar bei den heimstarken Illtalern bestehen muss, um sich einen psychologischen Vorteil zu sichern.

In der Handball-Regionalliga triftt HB Mülheim-Urmitz auf die SG Zweibrücken. Für den HV Vallendar steht eine Auswärtsaufgabe auf dem Programm.HB Mülheim-Urmitz – SG Zweibrücken (Sa., 18.30 Uhr) HB ist klarer Außenseiter gegen die Zweibrücker Spielgemeinschaft, die in dieser Saison nur eine Partie, die auf dem Mallendarer Berg in Vallendar, verloren hat.

Sport