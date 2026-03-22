HB besiegt Bingen 29:24 Mülheim holt Sieben-Tore-Rückstand auf und gewinnt Lutz Klattenberg 22.03.2026, 12:36 Uhr

i David Lütkemeier (am Ball) hat nur noch den Binger Torwart vor sich. Ein Tor gelang Lütkemeier zwar nicht, aber am Ende feierte er mit HB Mülheim-Urmitz einen 29:24-Sieg. Jörg Niebergall

In der Handball-Regionalliga Südwest triumphiert Mülheim-Urmitz nach einem spannenden 29:24 über die HSG Rhein-Nahe Bingen. Trotz sieben Tore Rückstand zeigt die Mannschaft beeindruckende Nervenstärke.

Rund 300 Zuschauer haben in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle eine spannende Aufholjagd verfolgt. HB Mülheim-Urmitz hatte die HSG Rhein-Nahe Bingen zu Gast, lag erst klar zurück und siegte am Ende doch recht souverän mit 29:24 (9:12). In der Handball-Regionalliga Südwest festigte die Mannschaft von Trainer Frank Knipp dadurch den sechsten Platz und rückt bis auf zwei Zähler an die Binger auf Platz fünf ran.







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