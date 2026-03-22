In der Handball-Regionalliga Südwest triumphiert Mülheim-Urmitz nach einem spannenden 29:24 über die HSG Rhein-Nahe Bingen. Trotz sieben Tore Rückstand zeigt die Mannschaft beeindruckende Nervenstärke.
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Rund 300 Zuschauer haben in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle eine spannende Aufholjagd verfolgt. HB Mülheim-Urmitz hatte die HSG Rhein-Nahe Bingen zu Gast, lag erst klar zurück und siegte am Ende doch recht souverän mit 29:24 (9:12). In der Handball-Regionalliga Südwest festigte die Mannschaft von Trainer Frank Knipp dadurch den sechsten Platz und rückt bis auf zwei Zähler an die Binger auf Platz fünf ran.