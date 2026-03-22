HB besiegt Bingen 29:24
Mülheim holt Sieben-Tore-Rückstand auf und gewinnt
David Lütkemeier (am Ball) hat nur noch den Binger Torwart vor sich. Ein Tor gelang Lütkemeier zwar nicht, aber am Ende feierte
David Lütkemeier (am Ball) hat nur noch den Binger Torwart vor sich. Ein Tor gelang Lütkemeier zwar nicht, aber am Ende feierte er mit HB Mülheim-Urmitz einen 29:24-Sieg.
Jörg Niebergall

In der Handball-Regionalliga Südwest triumphiert Mülheim-Urmitz nach einem spannenden 29:24 über die HSG Rhein-Nahe Bingen. Trotz sieben Tore Rückstand zeigt die Mannschaft beeindruckende Nervenstärke.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 300 Zuschauer haben in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle eine spannende Aufholjagd verfolgt. HB Mülheim-Urmitz hatte die HSG Rhein-Nahe Bingen zu Gast, lag erst klar zurück und siegte am Ende doch recht souverän mit 29:24 (9:12). In der Handball-Regionalliga Südwest festigte die Mannschaft von Trainer Frank Knipp dadurch den sechsten Platz und rückt bis auf zwei Zähler an die Binger auf Platz fünf ran.

Ressort und Schlagwörter

Sport