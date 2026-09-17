HB Mülheim-Urmitz empfängt in der Handball-Regionalliga die HF Illtal in der Peter-Häring-Halle in Urmitz. Die Halle soll den Heimvorteil verstärken und die ersten Punkte bringen.

Zum zweiten Heimspiel der Saison in der Regionalliga Südwest erwartet HB Mülheim-Urmitz am Samstagabend (18.30 Uhr) die Handballfreunde Illtal. Dieses Mal in der Urmitzer Peter Häring-Halle, die ein Faktor für die ersten Punkte sein soll.

Der Start der Mannschaft von Trainer Frank Knipp ist mit 0:6 Zählern auf den ersten Blick misslungen, muss aber tiefer gehend betrachtet werden.