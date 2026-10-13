HSG Kastellaun/Simmern Moritz Brand hätte normalerweise gar nicht gespielt Michael Bongard 13.10.2026, 17:00 Uhr

i Moritz Brand in Aktion (hier bei einem Spiel der Oberliga-Reserve): Der 18-jährige Torwart verhinderte gegen Haßloch in letzter Sekunde mit einer Glanzparade das 34:35 und damit die erste Niederlage des Regionalliga-Tabellenführers HSG Kastellaun/Simmern. Normalerweise hätte der 18-jährige Kümbdchener gar nicht mitgespielt. B&P Schmitt

Schöne Geschichte beim 34:34 der HSG Kastellaun/Simmern gegen die TSG Haßloch: Ein 18-Jähriger, der normalerweise gar nicht mitgespielt hätte, wurde als dritter Torwart in letzter Sekunde zum Retter für den Tabellenführer Kastellaun/Simmern.

Moritz Brand hat die erste Niederlage von Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest verhindert. Der 18-jährige Torwart rettete in letzter Sekunde mit einer Glanzparade einen Punkt beim 34:34 in Simmern gegen den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch.







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