Schöne Geschichte beim 34:34 der HSG Kastellaun/Simmern gegen die TSG Haßloch: Ein 18-Jähriger, der normalerweise gar nicht mitgespielt hätte, wurde als dritter Torwart in letzter Sekunde zum Retter für den Tabellenführer Kastellaun/Simmern.
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Moritz Brand hat die erste Niederlage von Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest verhindert. Der 18-jährige Torwart rettete in letzter Sekunde mit einer Glanzparade einen Punkt beim 34:34 in Simmern gegen den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch.