Nur noch 2 Oberliga-Staffeln? Mögliche Neuordnung der Bezirke lässt Holzheim zittern René Weiss 30.07.2026, 09:00 Uhr

i Auf Kapitän Simon Giebenhain (am Ball) und den TuS Holzheim warten nach einigen Abgängen besonders anspruchsvolle Aufgaben. Andreas Hergenhahn

Der Hessische Handball-Verband, zu dessen Mitgliedern auch der TuS Holzheim zählt, erwägt eine Ligenreform, die gravierende Veränderungen mit sich bringt. So dürfte es dann in der Oberliga statt wie bisher drei nur noch zwei Staffeln geben.

Als Vizemeister schloss der TuS Holzheim die Saison 2025/26 in der Handball-Oberliga Hessen Mitte ab, und trotzdem macht sich ein gewisses Grummeln in der Magengrube der Verantwortlichen an der Aar breit. Die Abgänge dünnen den Kader aus, und dann ist durch den Hessischen Handball-Verband noch eine Ligenreform angedacht, die in einem Jahr kommen soll.







Artikel teilen

Artikel teilen