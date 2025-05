Drei Spiele, drei Siege – in der Qualifikation zur Oberliga ließ die männliche B-Jugend der MJSG Sobernheim/Meisenheim nichts anbrennen und löste als Turniersieger auf direktem Weg das Oberliga-Ticket. Nachdem sie Anfang Mai in der Regionalliga-Quali gescheitert waren, zeigten die jungen Handballer in Nieder-Olm, was in ihnen steckt.

„Wenn wir ein Resümee ziehen, dann muss man sagen, dass wir in der Oberliga besser aufgehoben sind.“

Markus Schmidt

„Das haben die Jungs wirklich gut gemacht“, lobte Markus Schmidt und ergänzte: „Sie sind überglücklich und haben es ein bisschen abgefeiert, dass sie nicht noch ins zweite Turnier müssen.“ Schmidt trainiert das neu formierte Team gemeinsam mit Jan-Philipp Lang. Verglichen mit der Regionalliga-Qualifikation war ein Aufwärtstrend unverkennbar. Die Spieler kennen sich mittlerweile besser, die Abläufe funktionieren reibungsloser, die Laufwege sind eingespielter. „Es war schon gut, dass wir die Spiele in der Regionalliga-Quali unter Wettkampfbedingungen hatten. Wenn wir ein Resümee ziehen, dann muss man sagen, dass wir in der Oberliga besser aufgehoben sind“, erklärte Schmidt, dem bewusst ist, dass das junge Team in der Regionalliga hohe Niederlagen hätte einstecken müssen. Durch die Verschmelzung mit dem Pfälzer Handballverband wird auch die Oberliga Neuland sein für das Team aus Rheinhessen, das sich künftig mit unbekannten Gegnern aus der Pfalz messen muss.

So wie zum Turnierauftakt, als es gegen den TSV Speyer ging. Da die MJSG-Jungs nicht wussten, was sie erwartet, starteten sie sichtlich nervös in die Partie und lagen bis zu fünf Tore zurück. Doch nach und nach legten sie ihre Unsicherheit ab, hatten zur Pause eine 14:12-Führung herausgeholt und gewannen verdient mit 32:22. Ohne Verschnaufpause mussten sie dann gegen den TV Nieder-Olm II, den stärksten Kontrahenten, ran. Das Duell war umkämpft, mehrmals wechselte die Führung. Doch die Bad Sobernheimer und Meisenheimer ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen, hielten gut dagegen und hatten am Ende mit 30:28 die Nase vorn. Ein Plus der MJSG: Sie war nicht leicht auszurechnen, weil sich viele Spieler in die Torschützenliste eintrugen.

Entwicklung ist unverkennbar

Die finale Begegnung gegen die SF Budenheim konnten die Schützlinge von Schmidt und Lang relativ entspannt angehen. Da der TSV Speyer zuvor gegen die Budenheimer erfolgreich gewesen war, hatte die MJSG das Oberliga-Ticket bereits sicher. Die Trainer nutzten die Gelegenheit, um durchzuwechseln. Obwohl der Gegner in der Endabrechnung auf dem letzten Platz landete, forderte er die MJSGler noch einmal, doch auch diese Aufgabe lösten sie mit einem 31:25 souverän.

„Beim Regionalliga-Turnier hat es an allen Ecken und Enden ein bisschen geharkt. Man sieht, dass die Mannschaft mittlerweile ein Stück weiter ist, dass sie ein Stück weit zusammengewachsen ist“, berichtete Schmidt. Ob Abwehr, Angriff, Tempogegenstoß oder Positionsspiel, überall hat der Coach eine positive Entwicklung ausgemacht. Daran soll nun weitergearbeitet werden, damit aus der neu formierten Mannschaft bis zum Saisonstart eine schlagkräftige Einheit entstanden ist.

MJSG Sobernheim/Meisenheim:

Zauner/Meiers – T. Schmidt (28), Giesler (17), Dietz (10), Wöllstein (10), Fey (7), Pfeiffer (8), Oehm (3), Demmer (5), Beck (3), Stroh (2), Zerfaß, Stein.