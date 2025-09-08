82 Tore fielen beim Treffen der HSG Obere Nahe mit dem TV Hermeskeil in der Handball-Bezirksoberliga in der Sporthalle in Niederwörresbach. Das klingt nach einem echten Spektakel. „Es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Einstieg in die Saison, nachdem wir in der Vorbereitung einige Schwierigkeiten hatten“, kommentiert Christian Wagner, der die HSG Obere Nahe gemeinsam mit Jonathan Schäfer coacht. Wagner konnte schließlich auch zufrieden sein, denn seine Mannschaft traf beim 46:36 zehnmal öfter als die Gäste aus Hermeskeil.

Wagner hatte vor der robusten Hermeskeiler Spielweise gewarnt, stellte nach der Partie aber klar. „Robust sind unsere Gäste auch diesmal gewesen, aber nie unfair.“ Die HSG Obere Nahe hatte allerdings auch alles im Griff. Einmal mehr passten Taktik und Matchplan. Mangels Rückraumakteuren hatten sich Wagner und Schäfer dazu entschieden, die Partie mit zwei Kreisläufern zu bestreiten. Jan-Christian Ries und David Pommer starteten, Patrick Christmann stand als Alternative bereit. „Sie haben das richtig gut gemacht“, lobte Wagner.

Fast alle Spieler in der Torschützenliste

Bis zum 8:8 – einem Siebenmeter von Schäfer – nach knapp zehn Minuten war die Partie noch eng, doch mit einem weiteren Strafwurf zum 9:8 von Schäfer begann die HSG davonzuziehen. „Ab und an waren wir mal nicht ganz so konsequent, aber im Prinzip ist es immer gelaufen“, sagte Wagner. Das ist auch daran zu erkennen, dass die HSG Obere Nahe keine Auszeit nahm, nur die Gäste aus Hermeskeil nutzten diese Möglichkeit, um sich neu zu besprechen. Über 18:15 zogen die Gastgeber bis zur Pause davon auf acht Tore davon. Hannes Conrad erzielte das Halbzeit-24:16.

Und auch im zweiten Abschnitt ließen die Akteure der HSG Obere Nahe nicht nach und kamen der 50-Tore-Marke ziemlich nah. Bis auf Pommer und Keeper Kristofer Rickes netzten alle Spieler des Kaders.

HSG Obere Nahe: Rickes – Wunder (3), Bamberger (7), Bunn (3), Corad (2), Rogoll (4), Wagner (3), Klünder (5/1), Schäfer (8/5), Ries (4), Pommer, Christmann (7).