Um Platz fünf in der Oberliga Saar geht es am Sonntag (16 Uhr) für die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach in der „Trimm-Treff-Halle“ in Püttlingen gegen die HF Köllertal. Beide Teams trennen in der Tabelle zwei Punkte, wobei die Birkenfelderinnen „ihren“ fünften Rang verteidigen möchten.

„Wir könnten mit einem Sieg einen Riesenschritt in Richtung des fünften Platzes machen“, bestätigt Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling, betont aber auch: „Der Druck liegt bei Köllertal.“ Das Hinspiel entschieden die Kreisstädterinnen in der heimischen Halle am Berg 32:29 für sich. Schwindling macht allerdings klar: „Die Trauben hängen diesmal hoch. Wir müssen eine Schippe im Vergleich zu unserem Sieg zuletzt gegen die HSG Saarbrücken drauflegen.

Schwindling setzt auf gute Abwehrarbeit seines Teams und auf schnell Umschaltaktionen. Die personellen Voraussetzungen für die HSG sind top. „Wir reisen mit voller Kapelle an“, verrät der Coach.