HSG Nahe-Glan baut Serie aus Mit Tempo, Übersicht und Fingerspitzengefühl Tina Paare 15.03.2026, 15:46 Uhr

i Grund zum Jubeln hatten die Handballer der HSG Nahe-Glan, die gegen die HSG Worms ihre Erfolgsserie ausbauten. Klaus Castor

Der Ausfall von Leistungsträger Philip Gehres bereitete den Handballern der HSG Nahe-Glan keine Probleme. Gegen die HSG Worms feierten sie einen ungefährdeten Sieg.

Es kam selten vor in dieser Saison, dass die Frauen der HSG Nahe-Glan und die Männer hintereinander spielten. Der letzte Heimspiel-Doppelpack für diese Saison fiel durchweg positiv aus, denn nachdem die Handballerinnen in der Oberliga vorgelegt hatten, zogen die Verbandsliga-Männer mit dem 36:28 (18:13)-Sieg über die HSG Worms nach.







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