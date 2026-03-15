Der Ausfall von Leistungsträger Philip Gehres bereitete den Handballern der HSG Nahe-Glan keine Probleme. Gegen die HSG Worms feierten sie einen ungefährdeten Sieg.
Lesezeit 2 Minuten
Es kam selten vor in dieser Saison, dass die Frauen der HSG Nahe-Glan und die Männer hintereinander spielten. Der letzte Heimspiel-Doppelpack für diese Saison fiel durchweg positiv aus, denn nachdem die Handballerinnen in der Oberliga vorgelegt hatten, zogen die Verbandsliga-Männer mit dem 36:28 (18:13)-Sieg über die HSG Worms nach.