HSG Hunsrück II Mit Melissa Gräber ins Derby gegen Kastellaun Michael Bongard 27.02.2026, 16:14 Uhr

i Das Hinspiel in Kastellaun verlief enttäuschend für die HSG Hunsrück II und Trainer Florian Hübner: Im Derby gingen die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 10:28 unter. Am Sonntag (17 Uhr) steht in Kleinich das Rückspiel an. B&P Schmitt

Die Formel ist einfach: Sechs Spiele, sechs Siege – dann ist die HSG Kastellaun/Simmern Meister in der Oberliga der Frauen. Aber schon die erste Aufgabe könnte knifflig werden: Am Sonntag geht es nach Kleinich zum Derby bei der HSG Hunsrück II.

Derby in Kleinich: In der Handball-Oberliga der Frauen erwartet der Tabellensechste HSG Hunsrück II (15:19 Punkte) in seiner Hirtenfeldhalle am Sonntag um 17 Uhr den Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern (29:2 Punkte), der im Fernduell mit dem Spitzenreiter TV Welling (31:2 Zähler) um die Meisterschaft kämpft.







Artikel teilen

Artikel teilen