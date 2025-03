Mit Konsequenz im Angriff soll Revanche gelingen

Nach der närrischen Auszeit läuten die Oberliga-Handballerinnen so langsam den Saisonendspurt ein.

SF Neustadt – HSG Hunsrück II (Sa. 17 Uhr, Bürgerhaushalle Neustadt).Die Vorbereitung des Heimspiels gegen die Reserve der HSG Hunsrück war auf Neustädter Seite krankheitsbedingt und aufgrund des Karnevals gestört, was SF-Trainer Frank Liepold einige Sorgenfalten auf die Stirn trieb. „Ich denke trotzdem, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird und wir mit einer guten Leistung punkten können“, hofft der SF-Coach trotz der widrigen Umstände. „Für uns wird es wichtig sein, aus einer stabilen Abwehr heraus agieren zu können“, erklärt Neustadts Trainer das taktische Vorgehen für das Duell gegen den oberen Tabellennachbarn. Die Motivation bei den Westerwälderinnen ist groß, wie Liepold berichtet. Das Saisonziel Klassenverbleib würde mit einem Sieg näher rücken – wie auch der kommende Gegner. Im Falle eines Sieges würden die zehntplatzierten Liepold-Schützlinge nach Punkten mit der HSG II gleichziehen und die Lücke zum Mittelfeld schließen.

TV Engers – HSG Kastellaun-Simmern (Sa. 17.30 Uhr, Sporthalle Engers).Die heimstarken Engerser Handballerinnen versuchen, nach der ersten Heimniederlage der Saison vor zwei Wochen gegen Spitzenreiter Koblenz (21:26) wieder in die Spur zu kommen. So soll das Spiel gegen die HSG Kastellaun-Simmern dazu genutzt werden, den siebten Sieg in der eigenen Halle zu erringen. Hinzu kommt, dass Engers die knappe Auswärtsniederlage aus der Hinrunde gegen Kastellaun (23:24) wiedergutmachen möchte. „Dieses Spiel haben wir damals unglücklich verloren“, blickt TVE-Spielertrainerin Derya Akbulut auf die Partie im November zurück. „Kastellaun ist eine junge, dynamische Truppe. Unser Ziel ist es, konsequent im Angriff zu agieren. So haben wir definitiv eine Chance auf den Sieg“, hofft Akbulut. Trotz Karneval verliefen die Vorbereitungen den Umständen entsprechend gut, sodass Engers am Wochenende auf einen vollen Kader zurückgreifen kann.