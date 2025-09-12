Nach dem Punktgewinn beim torarmen Auftakt in Weibern (20:20) trifft Handball-Oberligist TV Bad Ems bei seiner Heimpremiere am Samstagabend auf ein ganz anderes Kaliber: Mit der HSG Wittlich kommt ein heißer Titelaspirant auf die Insel Silberau.

„Das wird eine echte Nagelprobe.“ Andreas Klute, der auch in dieser Runde zusammen mit Martina Noll für die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems verantwortlich zeichnet, rechnet damit, das seine Ballwerfer bei ihrer Saisonpremiere auf heimischer Platte ihrer Leistungsgrenze ziemlich nahekommen müssen, um sich möglichst lange Chancen auf ein Erfolgserlebnis zu erhalten. Zu Gast in Sporthalle auf der Insel Silberau ist ab 19.30 Uhr der hochambitionierte Vorjahres-Aufsteiger HSG Wittlich, der sich wie erwartet als Bereicherung für das Oberhaus des Verbandes erwies und letztlich nur Titelverteidiger HSG Hunsrück den Vortritt lassen musste. Klute sieht diesmal die Reihenfolge umgekehrt. „Die jungen Wittlicher haben Erfahrungen gesammelt, die diesmal den Ausschlag zu ihren Gunsten geben könnten. Für mich sind sie Meisterschafts-Favorit Nummer eins“, traut der Kemmenauer den Säubrennern sogar den ganz großen Wurf zu.

TVBE muss sich in Vorsaison zweimal nur hauchdünn beugen

In der abgelaufenen Saison gastierten die Vereinigten des TV 1862 und des SV Rot-Weiss Wittlich, die seit Ende 1991 ihre Kräfte bündeln, zweimal in der Kurstadt und mussten zweimal bis zum Schlusssignal zittern, ehe in der Liga (30:31) und im Pokal-Viertelfinale (34:33) ein jeweils hauchdünner Sieg aktenkundig war. Beide Male hätte das Pendel auch in Richtung der enorm heimstarken Schwarz-Weißen ausschlagen können, doch Fortuna hatte offenbar etwas dagegen einzuwenden. So gab’s zwar reichlich Lob für die Kurstädter, aber weder Punkte noch die Teilnahme am Final-Four-Turnier. Bei der deftigen 20:43-Punktspiel-Niederlage an der Lieser war der TVBE mit einem Rumpfteam chancenlos.

Inzwischen hat sich beim Vizemeister, der die überragende Runde an Ostern mit dem Gewinn des Rheinlandpokals krönte, einiges geändert. Trainer Nico Weber verabschiedete sich zum Verbandsligisten SV Gerolstein. Das Ruder übernahm mit dem einstigen russischen Nationalspieler Igor Domaschenko, der zuvor den rheinhessischen Regionalligisten TV Nieder-Olm unter seinen Fittichen hatte, ein alter Bekannter der Wittlicher, der an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehrte. Erhalten blieben der HSG mit Kai Lißmann und dem erfahrenen Torwart Björn Boinski die „Köpfe“ des Teams. Der mit allen Wassern gewaschene Lißmann führt die zahlreichen Jungspunde und ist zudem als spielender Co-Trainer Domaschenkos verlängerter Arm auf dem Feld.

i Der TV Bad Ems bleibt seiner Philosophie treu und setzt weiter konsequent auf seine eigenen Talente. Von links: Trainer Andreas Klute, Finn Keller, Malte Müller, Jannis Dalkner, Colin Feldenz, Co-Trainerin Martina Noll. Andreas Hergenhahn

„Ich bin gespannt, wie sich der Trainerwechsel auf das Wittlicher Spiel auswirkt“, müssen sich Klute und sein Team zunächst überraschen lassen. Während der Runde kann dann übrigens auf Spionage-Touren verzichtet werden, denn die Oberligisten sind neuerdings verpflichtet, die Begegnungen aufzuzeichnen und ihrer Konkurrenz im Internet zugänglich zu machen. „Das Equipment ist vorhanden. Wir suchen aber noch jemanden, der filmt“, so Klute, der zurecht moniert, dass in Sachen Organisation und Abwicklung der Spiele immer mehr auf die Vereine zukommt.

„Wir haben die in den Testspielen gezeigten guten Leistungen nicht mitgenommen.“

Andreas Klute bewertete das Remis in Weibern als vertane Chance

Das 20:20 in der Robert-Wolff-Halle in Weibern stufte Klute mit ein paar Tagen Abstand insgesamt als vertane Chance ein. „Wir haben die in den Testspielen gezeigten guten Leistungen nicht mitgenommen“, erwartet Klute in den nächsten Wochen eine Steigerung. Bereits am Samstag werden mit Johannes Kind und Luis Herbel zwei junge Handballer wieder mit vollem Akku mit von der Partie sein. Kind, der in der Vorbereitung im halblinken Rückraum eine gute Figur abgegeben hatte, musste in der Voreifel wegen einer Wunde am Auge passen. Herbel wirkte hingegen beim Liga-Auftakt zwar mit, hatte aber nach einer mehrwöchigen Reise verständlicherweise noch Trainingsrückstand, den er mit regelmäßigen Einheiten und der wertvollen Spielpraxis laut Klute schnell ausgleichen dürfte. „Das Weibern-Spiel kam für ihn etwas zu früh. Aber es wird kontinuierlich besser. Durchhaltevermögen und Timing kehren zurück. Luis weiß jetzt wieder, wo das Tor steht“, ist Klute beim in der Breite doch recht dünn besetzten TVBE-Kader heilfroh über jede Alternative. Besonders, wenn eine Nagelprobe ansteht...