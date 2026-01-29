Handball-Oberliga: Mit Harz, aber ohne Stammkeeper Dennis Schwerdt Stefan Nink 29.01.2026, 09:58 Uhr

i Youngster Ben Dalkner wird am Samstagabend in der Dauner Wehrbüschhale ein Gespann mit Thorsten Schaust bilden und versuchen den Kasten des TVBE zu vernageln. Andreas Hergenhahn

Kann der TV Bad Ems beim Gastspiel beim TuS Daun seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Handball-Oberliga verteidigen? Bereits drei Wochen nach dem ersten Vergleich an der Lahn steht das „Rückspiel“ in der Vulkaneifel an.

Bereits drei Wochen nach dem ersten Vergleich in der Silberauhalle steht für die Oberligahandballer des TV Bad Ems bereits das „Rückspiel“ gegen den TuS Daun auf dem Programm. Die Kurstädter gastieren zum Abschluss einer Auswärts-Trilogie am Samstagabend ab 19.







