Kann der TV Bad Ems beim Gastspiel beim TuS Daun seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Handball-Oberliga verteidigen? Bereits drei Wochen nach dem ersten Vergleich an der Lahn steht das „Rückspiel“ in der Vulkaneifel an.
Bereits drei Wochen nach dem ersten Vergleich in der Silberauhalle steht für die Oberligahandballer des TV Bad Ems bereits das „Rückspiel“ gegen den TuS Daun auf dem Programm. Die Kurstädter gastieren zum Abschluss einer Auswärts-Trilogie am Samstagabend ab 19.