Harz am Ball sorgte zwar für die befürchteten Probleme beim TV Birkenfeld, doch letztlich ließ sich das Team von Trainer Martin Rozycki davon nicht aufhalten.

Mit einem Auswärtssieg ist der TV Birkenfeld in die Saison der Handball-Bezirksliga Saar gestartet. Die Mannschaft von Trainer Martin Rozycki setzte sich in Theley gegen RW Schaumberg 24:20 durch. Zur Pause hatten die Birkenfelder noch 9:12 im Hintertreffen gelegen.

Rozycki hatte zunächst auf die Akteure gesetzt, die in der Vorbereitung öfter im Training waren. Es waren eher die jüngeren Spieler des Teams, und die kamen vor allem mit dem starken geharzten Ball nicht optimal zurecht. Wobei Rozycki betont, mit der Spielanlage an sich auch da schon zufrieden gewesen zu sein. „Wir hatten halt Probleme mit der Ballkontrolle und in der Konsequenz auch beim Abschluss“, stellte er fest.

Das war im Übrigen von RW Schaumberg durchaus so gewollt, wie der Trainer der Gastgeber Rozycki erklärte. „Die wollten uns mit etwas mehr Haftmittel als sonst Schwierigkeiten bereiten“, erklärte Rozycki, um dann hinzuzufügen: „Ein bisschen haben sie sich damit ins Knie geschossen, weil sie selbst nicht mehr so richtig mit dem Ball fertig geworden sind.“

Im zweiten Abschnitt baute Rozycki sein Personal um. „Ich habe ein bisschen mehr auf die Erfahreneren gesetzt, und wir sind dynamischer geworden“, erläuterte der Coach. Mit einer Viererserie gingen die Birkenfeld nach einem 10:13-Rückstand mit 14:13 durch Lukas Schöpfer in Führung. Bis zehn Minuten vor Schluss blieb die Angelegenheit eng. Dann glich Florian Altes zum 19:19 aus, und Jan-Oliver Hartl besorgte anschließend die erste Zwei-Tore-Führung, die der TVB schließlich sogar weiter ausbaute.

„Wir haben dominiert, nur unsere Torausbeute hat nicht gepasst. Wir hätten locker 15 bis 18 Tore mehr werfen können“, sagte Rozycki, der aber mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft voll einverstanden war.

Am Sonntag (17 Uhr) empfängt der TV Birkenfeld die HSG Fraulautern/Überherrn II und möchte dort unbedingt die Punkte drei und vier nachlegen.

Tore TVB: Kraft (4), Hartl (4/1), Prass (3), Schöpfer (3), Altes (3), Wegert (2), Loch (2), Praß (2).