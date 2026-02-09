Team klettert auf Rang drei Mit Gegenstößen zieht HSG Nahe-Glan dem Gegner den Zahn Tina Paare 09.02.2026, 15:02 Uhr

i Auch dank seiner Abschlussstärke bezwang die HSG Nahe-Glan den Tabellendritten: Noah Gonzalez y Lingweiler (in Ballbesitz) gelangen gegen die HSG Eckbachtal II sieben Treffer. Edgar Daudistel

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mit einem Sieg und einer Niederlage ging die HSG Nahe-Glan aus dem Spitzenspiel-Wochenende. Wobei Leistung und Ertrag nicht immer im Einklang standen.

Den Härtetest bestanden haben die Handballer der HSG Nahe-Glan. Innerhalb von 48 Stunden mussten sie zweimal ran, und als wäre die Doppelbelastung nicht schon groß genug, trafen sie auch noch auf zwei Topteams der Verbandsliga. Beim Spitzenreiter, der SG Saulheim II, zogen sie zwar mit 22:30 (12:16) den Kürzeren, dafür waren sie im Heimspiel gegen die HSG Eckbachtal II mit 36:29 (17:15) erfolgreich und schoben sich in der Tabelle auf Rang drei ...







