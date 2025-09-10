Nicht mehr durch ganz Hessen führt den TuS Holzheim der Spielplan seiner ersten Welle. Künftig touren die Ardecker in der Oberliga wieder durch die Bezirke Gießen und Wiesbaden-Frankfurt. Dort peilen die Rot-Schwarzen einen der vorderen Plätze an.

Nach dem einjährigen Intermezzo in der Regionalliga, bei dem zwar reichlich Lehrgeld bezahlt wurde, in der Endabrechnung aber lediglich zwei Zähler zum Klassenverbleib fehlten, spielen die Handballer des TuS Holzheim wieder in der ihnen lange angestammten Umgebung: In der Staffel Mitte der Oberliga. Am Samstag geht’s gleich mit einem veritablen Härtetest los: Die Rot-Schwarzen von der Burg Ardeck gastieren in der hessischen Landeshauptstadt und müssen ab 18 Uhr in der Sporthalle am Wiesbadener Schelmengraben bei der zum engsten Kreis der Titelaspiranten zählenden HSG Dotzheim/Schierstein Farbe bekennen.

Unerfahrenes Quintett auf dem Sprung nach oben

Der TuS geht die Runde mit verändertem Kader an. An der Philosophie des Vereins, weitgehend auf im eigenen Lager behutsam herangeführte Talente zu setzen, hat sich – es wird niemanden ernsthaft überraschen – nichts geändert. Mit Jannes Krohn, Atakan Bulut, Moritz Reusch und Christoph Horn rücken vier Eigengewächse aus dem Nachwuchs auf. Hannes Jemixe, der zuletzt Stütze des Holzheimer Bezirksoberliga-Teams war, ist ebenfalls noch ein Grünschnabel. Für das Trainertandem Dominik Jung/Miguel Esteves Silva gilt es, das Quintett der recht unerfahrenen Talente zu formen, damit sie mittelfristig zu gestandenen Oberliga-Kräften reifen, die der Holzheimer Handball-Tradition weitere Erfolgs-Kapitel hinzufügen und den großen Anhang begeistern. „Sie benötigen aber alle Zeit“, weiß Jung aus langjähriger Erfahrung, dass die Entwicklung nicht von heute auf morgen abzuschließen ist und dass auf dem steinigen Weg Formschwankungen dazugehören werden.

Laurin Moos ist unterdessen nach auskuriertem Kreuzbandriss fast wie ein gefühlter Neuzugang zu sehen. „Er tut unserer jungen Mannschaft extrem gut“, setzt Jung unter anderem auf Moos’ Führungsqualitäten, seine Präsenz im Mittelblock und Cleverness am Kreis.

Was ist von den aus der eigenen Schmiede aufgerückten sehr jungen Handballer zu erwarten? Kreisläufer Moritz Reusch charakterisiert Jung als robusten, interessanten Spieler, der in absehbarer Zeit auch im Mittelblock seinen Mann stehen soll. Viel Physis und Dynamik bringt auch Linkshänder Atakan Bulut mit, der nach dem Laufbahn-Ende von Thiemo Wagner mit Marco Becker und Philipp Waldforst die Holzheimer Troika auf Rechtsaußen bilden wird. Zu den etwas erfahreneren „Rookies“ zählt hingegen schon der vielseitige Christoph Horn, der bereits im Vorjahr auf sich aufmerksam machen konnte. „Ich sehe ihn mit seiner enormen Sprungkraft und dem platzierten Abschluss im Rückraum, in der Abwehr kann er auf der Halbposition schon gut decken. Es gilt, sein hohes Potenzial auszureizen“, erwarten Jung und Esteves Silva einiges von dem jungen Mann.

Eine Stütze der Zukunft könnte auch Hannes Jemixe werden. ihn gilt es ebenfalls zu formen. „Ich habe ihn schon längere Zeit im Blick“, sagt der Trainer. „Hannes ist schnell, robust und kompromisslos im Zweikampf, hat aber spielerisch sicher noch Luft nach oben und muss erkennen, dass auf diesem Level die gegnerischen Torleute besser als in der Bezirksoberliga sind.“

„Er ist sehr fokussiert und setzt sich mehr mit Handball auseinander als andere Gleichaltrige.“

Trainer Dominik Jung zu Torhüter Jannes Kron, dem Jüngsten im TuS-Kader

Der „Benjamin“ im Kader ist Torhüter Jannes Kron, der sogar noch dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang angehört. In den Testspielen bewies der ehrgeizige 1,95 Meter-Hüne, dass er eine echte Alternative zwischen dem Gestänge werden kann. Jung: „Jannes hatte zuletzt gegen Linden mit seinen Paraden großen Anteil an unserem knappen Sieg. Er ist sehr fokussiert und setzt sich mehr mit Handball auseinander als andere Gleichaltrige.“

Nicht mehr mit von der Partie sind neben „Legionär“ Thiemo Wagner auch Nils Wolfgram, der künftig die Holzheimer Zweite verstärken wird, sowie Robert Dettling (Laufbahn beendet) und Finn Meffert, der in Garmisch-Partenkirchen am Meistertitel im Schreinerhandwerk arbeitet und zumindest vorübergehend seine Holzheimer Kumpels nicht aktiv auf der Platte unterstützen kann.

i Die Neuen des TuS Holzheim, von links: Co-Trainer Miguel Esteves Silva, Jannes Krohn, Atakan Bulut, Moritz Reusch, Hannes Jemixe, Trainer Dominik Jung. Andreas Hergenhahn

Was ist angesichts des kleinen Umbruchs drin für die Holzheimer? Jung geht davon aus, dass der eine oder andere Kontrahent wie die HSG Dotzheim/Schierstein, die verstärkte HSG Linden oder auch die HSG Lumdatal individuell in der Breite gleichwertiger besetzt sein könnten. „Wir schauen aber nur auf uns und müssen zusehen, dass wir bei dem knackigen Auftaktprogramm gut aus den Startlöchern kommen“, ist Jung vor allem gespannt auf die ersten beiden Gastspiele, bei denen der TuS handballerisch auf Herz und Nieren geprüft wird, ob der Regionalliga-Absteiger selbst zur Spitzengruppe hinzustoßen kann. „Wir sind ambitioniert und wollen oben dabei sein. An einem konkreten Tabellenplatz möchte ich es aber nicht festmachen“, lässt Jung aus Gründen Vorsicht walten. „Wichtig wird sein, dass wir Konstanz in unser Spiel bekommen.“ In der Vorbereitung war dies seinen Ballwerfern häufig nicht so gut gelungen. Da wechselten sehr gute und eher durchgewachsene Phasen einander ab. Um tatsächlich vorne mitmischen zu können, wird es wichtig sein, die schwächeren Phasen möglichst kurz zu halten...

Oberliga: Die Hinrunden-Termine des TuS Holzheim

Sa., 13. September, 18 Uhr: HSG Dotzheim – TuS Holzheim

Sa., 20. September, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – HSG EppLa

Sa., 27. September, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – HSG Lumdatal

Fr., 3. Oktober, 19 Uhr: HSG Linden – TuS Holzheim

Sa., 18. Oktober, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – TSV Griedel

Sa., 25. Oktober, 18.15 Uhr: HSG Goldstein – TuS Holzheim

Sa., 1. November, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – TG Rüsselsheim

Sa., 8. November, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – HSG Kleenheim

Fr., 14. November, 20 Uhr: TV Idstein – TuS Holzheim

Sa., 22. November, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – TSG Münster II

Fr., 28. November, 20 Uhr: HSG Hochheim – TuS Holzheim

Sa., 6. Dezember, 19.30 Uhr: TuS Holzheim – HSG Wiesbaden

Sa., 13. Dezember, 19.30 Uhr: TSG OBerursel – TuS Holzheim