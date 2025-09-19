Heimspiel, Derby und Geburtstag des Trainer: Beim HSV ist einiges gebacken am Samstag. Verbandsliga-Klassenkamerad HSG Nahe-Glan reist dagegen erstmals in die Pfalz.
Den Schwung vom Heimsieg über die SF Budenheim II wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Nahe-Glan nutzen, um am Samstag, 18 Uhr, bei der HSG Eckbachtal II nachzulegen. Der mit einer Niederlage gestartete Ligakonkurrent HSV Sobernheim strebt um 20 Uhr gegen die Gäste von der HSG Rhein-Nahe Bingen II ein erstes Erfolgserlebnis an.