Bad Sobernheimer Heimpremiere Mit einem Sieg in den Geburtstag des Trainers feiern Gert Adolphi 19.09.2025, 09:15 Uhr

i Bei der TSG Ober-Hilbersheim (weiße Trikots) ging es ganz schön zur Sache, wie Max Maschtowski, der Kreisläufer des HSV Sobernheim, feststellen musste. Nun steht das erste Heimspiel an. Edgar Daudistel

Heimspiel, Derby und Geburtstag des Trainer: Beim HSV ist einiges gebacken am Samstag. Verbandsliga-Klassenkamerad HSG Nahe-Glan reist dagegen erstmals in die Pfalz.

Den Schwung vom Heimsieg über die SF Budenheim II wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Nahe-Glan nutzen, um am Samstag, 18 Uhr, bei der HSG Eckbachtal II nachzulegen. Der mit einer Niederlage gestartete Ligakonkurrent HSV Sobernheim strebt um 20 Uhr gegen die Gäste von der HSG Rhein-Nahe Bingen II ein erstes Erfolgserlebnis an.







Artikel teilen

Artikel teilen