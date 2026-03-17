Bis zum Schluss gekämpft haben die Handballerinnen der HSG Birkenfeld, aber Kopf und Beine waren müde. Und so hatten die Kreisstädterinnen keine Chance gegen das Top-Team der Liga.
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Eine klare 19:28 (9:17)-Heimniederlage steckten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gegen Tabellenführer HSG Marpingen/Alsweiler II ein. „Wir haben uns nicht so gut verkauft, waren mit dem Kopf nicht hundertprozentig auf der Platte“, sagte Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling.