HSG Birkenfeld verliert klar Mit dem Kopf nicht hundertprozentig auf der Platte Sascha Nicolay 17.03.2026, 12:05 Uhr

i Victoria Schmidt wehrte sich im Tor der Birkenfelderinnen nach Kräften, konnte die Heimniederlage gegen das Top-Team der Liga aber ncht verhindern. Stefan Ding

Bis zum Schluss gekämpft haben die Handballerinnen der HSG Birkenfeld, aber Kopf und Beine waren müde. Und so hatten die Kreisstädterinnen keine Chance gegen das Top-Team der Liga.

Eine klare 19:28 (9:17)-Heimniederlage steckten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gegen Tabellenführer HSG Marpingen/Alsweiler II ein. „Wir haben uns nicht so gut verkauft, waren mit dem Kopf nicht hundertprozentig auf der Platte“, sagte Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling.







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