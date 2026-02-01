HSG Kastellaun gewinnt 30:21 Mit Auswärtssieg Nummer vier auf Rang vier Michael Bongard 01.02.2026, 11:00 Uhr

i Jubel bei der HSG Kastellaun/Simmern und Max Kötz (vorn): Die HSG gewann mit 30:21 in Dudenhofen/Schifferstadt, Abwehrstratege Kötz glänzte in der Defensive und bekam ein Sonderlob von Trainer Mirza Cehajic. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat ihre offene Rechnung mit der HSG Dudenhofen/Schifferstadt beglichen und das Rückspiel bei den Pfälzern klar mit 30:21 gewonnen. Im Hinspiel in Kastellaun unterlag die HSG noch dem Aufsteiger.

Mit dem vierten Auswärtssieg (im achten Auswärtsspiel) in dieser Saison hat sich die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest auf Tabellenrang vier verbessert: Das Team von Mirza Cehajic gewann in der Ausweichhalle in Haßloch beim Tabellenzehnten HSG Dudenhofen/Schifferstadt nach einer starken Leistung mit 30:21 (16:9) und revanchierte sich für die 31:32-Hinspielniederlage im September.







Artikel teilen

Artikel teilen