Die HSG Kastellaun/Simmern hat ihre offene Rechnung mit der HSG Dudenhofen/Schifferstadt beglichen und das Rückspiel bei den Pfälzern klar mit 30:21 gewonnen. Im Hinspiel in Kastellaun unterlag die HSG noch dem Aufsteiger.
Mit dem vierten Auswärtssieg (im achten Auswärtsspiel) in dieser Saison hat sich die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest auf Tabellenrang vier verbessert: Das Team von Mirza Cehajic gewann in der Ausweichhalle in Haßloch beim Tabellenzehnten HSG Dudenhofen/Schifferstadt nach einer starken Leistung mit 30:21 (16:9) und revanchierte sich für die 31:32-Hinspielniederlage im September.