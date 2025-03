In der Verbandsliga Ost stehen die Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig am Samstag beim SV Untermosel (18 Uhr, Anton Graef-Sporthalle in Kobern-Gondorf) vor der ersten von zwei wichtigen Partien gegen den Ligasiebten (14:16 Punkte), denn die Moselaner drohen als unmittelbarer Verfolger Mendigs (15:19) diesen noch Platz sechs in der Tabelle streitig zu machen.

Jenen Rang also, der noch definitiv die Qualifikation für die eingleisige Verbandsliga kommende Saison bedeutet. Das war und bleibt weiterhin das erklärte Saisonziel von Mendigs Trainer Dominik Reimer, und dafür sind im Grunde genommen gleich zwei Siege gegen die Untermoseler Pflicht. Während an diesem Samstag die Hinrundenpartie nachgeholt wird, erwartet Mendig dann eine Woche später den SVU zum Rückspiel in der Mendiger Realschulhalle.

Die Grün-Weißen benötigen eine starke Defensive

Dann dürfte wiederum deutlich klarer sein, welche Anzahl an Punkten für die Qualifikation nötig ist, denn zwischen beiden Mendiger Spielen findet eine Reihe von Nachholpartien zur Begradigung der aktuell noch komplett verzerrten Tabelle statt. Da Mendig am letzten Spieltag beim verlustpunktfreien Meister Vallendar wiederum wohl kaum auf Punkte hoffen kann, darf nun durchaus von wichtigen Spielen gesprochen werden. „Wir spielen gegen eine Mannschaft mit guter Mischung aus jungen Spielern und Routiniers. Uns allen ist bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird. Aber auch, dass wir dann sicher in der neuen Verbandsliga sind, wenn wir beide Spiele gegen Untermosel gewinnen. Die Stärken des Gegners liegen im Angriff. Defensiv sind sie verwundbar. Aber auch das sicher nur, wenn wir selbst an unsere besten Defensivleistungen anknüpfen und so ins Tempospiel kommen. Genau das ist unsere Zielsetzung“, erklärt der Mendiger Trainer Reimer.