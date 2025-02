Grün-Weiß verliert 28:29 Mendigern fehlt in der Endphase die Nervenstärke Harry Traubenkraut 09.02.2025, 14:33 Uhr

i Symbolbild dpa

Alles sah schon nach einem Sieg für Grün-Weiß Mendig in der Handball-Verbandsliga Ost beim HC Koblenz II aus - doch in der Schlussphase fehlte den Mendigern die Cleverness und sie gaben einen Vier-Tore-Vorsprung noch her.

Die Handballer von Grün-Weiß Mendig haben im Kampf um die künftig eingleisige Verbandsliga beim HC Koblenz II mit 28:29 (11:10) einen weiteren Rückschlag erlitten. Mit der dritten Ein-Tore-Niederlage in den vergangenen fünf Partien gerät der so wichtige Qualifikationsplatz sechs nun ernsthaft in Gefahr.

