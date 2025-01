Rang sechs im Blick Mendig will sich für Hinspielpleite revanchieren Harry Traubenkraut 23.01.2025, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Nur die ersten sechs Teams qualifizieren sich für die eingleisige Verbandsliga. Aktuell steht Grün-Weiß Mendig auf Rang fünf - und möchte den Platz, im Idealfall mit einem Sieg gegen Remagen, auch weiterhin verteidigen.

In der Handball-Verbandsliga Ost empfängt der TuS Grün-Weiß Mendig am Sonntag (18 Uhr) mit der HSG Remagen/Sinzig/Ahrweiler einen direkten Konkurrenten im Kampf um den so wichtigen sechsten Rang, der zugleich Qualifikationsplatz für die kommende Saison nur noch eingleisige Liga sein wird.

