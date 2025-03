Mendig verliert schon wieder mit einem Tor Unterschied

Es darf nicht wahr sein, jedenfalls aus Sicht der Mendiger Handballer: Das 32:33 gegen die HSG Römerwall war schon die fünfte Ein-Tore-Niederlage der Grün-Weißen in der Verbandsliga.

In der Verbandsliga Ost entwickeln sich die Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig zu Experten für Ein-Tore-Spiele. Auf diesen Expertenstatus würden sie aber am liebsten verzichten, denn das 32:33 (11:11) zu Hause gegen die HSG Römerwall war die bereits fünfte Niederlage bei nur einem Sieg in dieser Konstellation.

Dabei wäre auch diesmal gegen den Tabellenzweiten mehr möglich gewesen, obwohl Mendigs Trainer Dominik Reimer vor der Partie noch personelle Rückschläge hinnehmen musste, die ihn dazu zwangen, selbst nochmals das Trikot überzustreifen. Und im Laufe der Partie verschärfte sich die Personallage sogar noch.

Mendiger Personallage verschärft sich kurzfristig

„Bei uns sind kurzfristig noch drei Spieler ausgefallen, sodass wir eigentlich nur noch Alternativen für die Außenpositionen auf der Bank hatten. Dafür haben wir sehr gut mitgehalten“, berichtete Reimer. Dessen Team geriet zwar beim 1:3 erstmals mit zwei Toren in Rückstand, drehte diesen aber von 3:5 beim 8:5 in starker Manier komplett um.

Reimer ärgerte sich darüber, dass die Gäste den Mendiger Vorsprung gegen Ende der ersten Halbzeit noch egalisierten und er beschrieb die ersten 30 Minuten so: „In der Abwehr standen wir konstant gut. Vorne haben wir etwas gebraucht, um zu unserem Spiel zu finden, aber dann leider durch überhastete Würfe aus dem Rückraum einen möglichen und auch verdienten Pausenvorsprung hergegeben.“

Rote Karte und Verletzung schwächen die Grün-Weißen

Der Rückraum wurde auch in der zweiten Halbzeit zum Thema, allerdings in anderer Hinsicht. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum 23:24 verlor Mendig erst Ben Nürnberg durch eine Rote Karte nach einem unglücklichen Griff in den Wurfarm seines Gegenspielers und dann Luca Centonze durch Verletzung. Daraufhin fiel Mendig auf 29:33 zurück. Reimer: „Das war leider die Vorentscheidung. Uns fehlten die Alternativen im Rückraum. Aber wir haben unverdrossen gekämpft und hatten einen Punkt verdient.“

Grün-Weiß Mendig: Effert, Girolstein; Breil (10/5), Centonze (8), Alef (5), Frey (4), Nürnberg (3), Dippel (2), Daungauer, König, Mittler, Reimer.