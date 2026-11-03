Grün-Weiß wieder erfolgreich Mendig siegt, und Rhein-Nette freut sich aufs Topspiel Harry Traubenkraut 03.11.2026, 09:00 Uhr

i Ein Spiel aus der vergangenen Saison: HSV Rhein-Nette gegen SV Gerolstein war da ein Duell zwischen zwei Klubs, die im Mittelfeld herumdümpelten. Am kommenden Samstag sieht es anders aus: Dann empfängt die HSV als Tabellenführer den Zweiten aus Gerolstein in der Sporthalle in Plaidt. Jörg Niebergall

Mitreißendes Heimspiel der Handball-Verbandsliga: Aufsteiger Grün-Weiß Mendig besiegt HSC Schweich knapp mit 32:30. Am kommenden Samstag steigt das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer HSV Rhein-Nette und dem Zweiten SV Gerolstein.

Nach drei Siegen zum Saisonstart in der Handball-Verbandsliga und anschließend drei Niederlagen hat Aufsteiger Grün-Weiß Mendig mit einem 32:30 (16:13)-Heimsieg gegen den HSC Schweich wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dabei machte sich Mendig gegen die nur mit acht Spielern angereisten Gäste von der Mosel allerdings gegen Spielende das Leben unnötig nochmals selbst etwas schwer, sodass Trainer Dominik Reimer mit der eigenen Vorstellung ...







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