Die Mendiger Handballer haben es verpasst, durch einen Sieg in Westerburg den wichtigen sechsten Platz in der Verbandsliga zu festigen. Stattdessen ist Grün-Weißen nun der SV Untermosel auf die Pelle gerückt.

Die Verbandsliga-Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig haben die Partie beim Tabellenvierten HSG Westerwald mit 32:35 (14:17) verloren und werden somit in den noch beiden offenstehenden Spielen ihren sechsten Platz verteidigen müssen, der für die eingleisige Verbandsliga die Qualifikation bedeutet.

Der SV Untermosel ist den Mendigern nämlich dicht auf den Fersen. Wollen die Vulkanstädter Platz sechs sichern, dann muss das Team von Trainer Dominik Reimer vor allem in der Abwehr sicherer agieren, als es in Westerburg der Fall war.

„Wir haben verloren, weil wir sehr viele dumme Fehler gemacht haben, die absolut unnötig waren.“

Mendigs Trainer Dominik Reimer

„Wir haben verloren, weil wir sehr viele dumme Fehler gemacht haben, die absolut unnötig waren. Beispielsweise haben wir in doppelter Überzahl erst ein Tor kassiert und dann sogar noch dem Gegner den Ball beim schnellen Anwurf durch einen Fehler geschenkt, der zu einem weiteren Gegentor führte“, ärgerte sich Reimer.

Der Mendiger Trainer beklagte dabei auch ein Muster, welches sein Team die gesamte Saison begleitet. „Wir haben eine junge Mannschaft, die in Stressphasen noch zu hektisch wird. Am Willen liegt es nie, aber wir müssen nun diese Fehler in den entscheidenden Spielen abstellen.“

Spiel verläuft lange Zeit auf Augenhöhe

In Westerburg begegneten sich beide Teams zuerst lange auf Augenhöhe, wobei die Gastgeber immer vorlegten. Nach 35 Minuten aber fiel Mendig auf 19:25 zurück. Reimers Weckruf in einer Auszeit half, nochmals auf ein Tor heranzukommen, ehe die angesprochenen Fehler und eine schwache Torwart- und Abwehrleistung den Gästen letztlich die letzte Chance raubten, noch etwas Zählbares aus dem Westerwald mitzubringen. Reimer: „Das Frustrierende ist, dass wir über weite Strecken nicht schlechter waren als die HSG. Die hat aber weniger Fehler gemacht.“

Grün-Weiß Mendig: Effert, Girolstein – Breil (12/7), Centonze (7), Röser (5), Alef (4), Dippel (3), Wissen (1), Daungauer, Frey, Klöppel, Nürnberg, Reimer, Reinart.