Für die Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig steht vor dem letzten Saisonspiel beim HV Vallendar II (Samstag, 20 Uhr) die Tür zur Qualifikation für die neue eingleisige Verbandsliga doch noch einmal richtig weit offen.

Dies verdankt Mendig dem Patzer des SV Untermosel am Dienstag im Nachholspiel gegen die HSG Westerwald (36:41), denn durch die Untermoseler Niederlage ist Mendig dank des gewonnen Direktvergleichs gegen den SVU nun wieder Sechster.

„Jetzt haben wir es doch noch in der eigenen Hand“, sagt Mendigs Trainer Dominik Reimer, nachdem er beim SVU-Spiel am Liveticker mitfieberte und Mendig somit den letzten Qualifikationsplatz für die eingleisige Verbandsliga wieder in eigenen Händen hält.

„Bei einem Sieg in Vallendar wären wir durch, ansonsten müssten wir auf Schützenhilfe des HC Koblenz II in Untermosel hoffen“, präzisiert Reimer die Ausgangslage. Das Besondere an dieser besteht gleich aus zwei erwähnenswerten Fakten. „Wenn wir ab 20 Uhr spielen, wissen wir schon, welches Ergebnis wir brauchen, denn Untermosel empfängt Koblenz ja schon um 18 Uhr. Dafür aber stehen wir ja auch vor einer Mammutaufgabe, denn der HVV will sicher vor eigenem Publikum die Saison ungeschlagen beenden“, erklärt Reimer.

37:1 Zähler holte der Meister aus Vallendar bislang, den einzigen Punktverlust aber gab es beim 28:28 vergangenen Samstag in Sinzig. Ob das an nachlassender Konzentration des HVV lag oder an der Sinziger Spielstärke, vermag Reimer nicht zu beurteilen. Er ist sich vielmehr sicher, „dass wir in Vallendar einen Sahnetag erwischen müssen, um dort zu gewinnen. Aber auch Untermosel wird Koblenz II nicht im Vorbeigehen schlagen.“

Reimer sagt: „Wir werden alles aufbieten, was wir aufbieten können, denn die Chance, die sich uns jetzt doch nochmal bietet, dürfen wir auf keinen Fall leichtfertig wegwerfen.“ Im Hinspiel unterlag Mendig 23:28, aber, so der Trainer: „Vier Minuten vor Schluss stand es noch 23:25. Wir konnten da lange mithalten.“