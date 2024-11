Grün-Weiß optimistisch Mendig empfängt Spitzenteam aus dem Westerwald Harry Traubenkraut 15.11.2024, 09:38 Uhr

i Nach oben in der Tabelle könnten die Mendiger Handballer greifen - wenn sie ihr Heimspiel gegen die HSG Westerwald gewinnen. dpa

Es läuft bislang gut für Grün-Weiß Mendig in der Verbandsliga. Aber wenn die Mendiger oben dranbleiben wollen, müssen sie gegen die HSG Westerwald unbedingt gewinnen.

Die Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig treffen zum zweiten Mal in Folge auf ein Spitzenteam der Liga. Gegner im Heimspiel am Samstag ab 19.30 Uhr in der Mendiger Realschulhalle ist die HSG Westerwald. Tabellarisch ist die Begegnung ein Nachbarschaftsduell, denn in Mendig empfängt der Dritte (9:5 Punkte) den Vierten (8:2).

