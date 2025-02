Grün-Weiß spielt in Urmitz Mendig darf Schlusslicht nicht unterschätzen Harry Traubenkraut 21.02.2025, 09:23 Uhr

i Der Mendiger Jakob Breil (am Ball) hat bis auf den gegnerischen Torwart freie Bahn - in solch gute Positionen möchten die Grün-Weißen auch im Auswärtsspiel bei HB Mülheim-Urmitz II kommen. Jörg Niebergall

Zuletzt lief es nicht allzu gut bei den Mendiger Handballern, die sich unbedingt für die eingleisige Verbandsliga qualifizieren wollen. Das Gastspiel beim Tabellenletzten soll die Wende bringen.

In der Handball-Verbandsliga Ost will TuS Grün-Weiß Mendig im Auswärtsspiel bei HB Mülheim-Urmitz III am Samstag (17 Uhr) unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Das Gastspiel in der Urmitzer Peter-Häring-Halle scheint hierfür auch verheißungsvoll zu sein, denn die Schützlinge von Dominik Reimer treten beim Tabellenletzten an.

