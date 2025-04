Jetzt wird es richtig schwierig für die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, den fünften Platz zu behaupten. Mindestens ein Punkt muss am Samstag (17 Uhr) beim finalen Saisonspiel in der heimischen Sporthalle am Berg in Birkenfeld herausspringen, um das selbst gesteckte sportliche Ziel zu erreichen. Und dieser Punktgewinn wäre eine Überraschung, denn mit der DJK Marpingen/Alsweiler 2 stellt sich der Zweite des Klassements vor, für den es zudem noch um die Vizemeisterschaft geht.

Dominik Schwindling hatte seine Hoffnungen in den TV Merchweiler gesetzt. Wenn die Merchweilerer am Dienstag der SG Zweibrücken einen Punkt abgeknöpft hätten, dann wäre Platz fünf für die Birkenfelderinnen fix gewesen. Doch daraus wurde nichts. Zweibrücken setzte sich souverän mit 33:26 durch und würde nun wegen des gewonnenen direkten Vergleichs an der HSG Birkenfeld vorbeiziehen, wenn die gegen Marpingen nicht wenigstens einen Zähler in der Halle behält.

„Es geht darum, Melanie Brombacher einen schönen Abschied zu bereiten“

HSG-Coach Dominik Schwindling

Doch Zielvorgabe hin, Platz fünf in der Endabrechnung her – Birkenfelds Coach Schwindling stellt klar, dass am Samstag etwas ganz anderes im Mittelpunkt stehen wird. Genauer gesagt ist es eine Personalie, die wichtiger als die Frage ist, ob die Birkenfelderinnen Fünfte oder eben doch nur Sechste werden. Die wichtigste Akteurin dieser Partie wird HSG-Torfrau Melanie Brombacher sein, die ihre Karriere beenden und zum letzten Mal auflaufen wird.

„Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht alles geben werden, um zum Abschluss daheim zu gewinnen. Aber vor allem geht es darum, Melanie Brombacher einen schönen Abschied zu bereiten“, erklärt Schwindling, der sich auch in der aktuellen Runde immer wieder auf die erfahrene Torhüterin verlassen konnte. In der kommenden Saison wird sie als Co-Trainerin von Schwindling fungieren.

Seit 1990 dem TV Birkenfeld treu

Seit 35 Jahren spielt Melanie Brombacher beim TV Birkenfeld Handball. 1990 hat sie bei den „Minis“ des Vereins noch als Feldspielerin begonnen. „Sie ist eine absolut treue Seele – auf und neben dem Platz“, beschreibt Anne Campos ihre langjährige Mitspielerin. Unter Anne Campos’ Mutter, Marianne Schneider, feierte Melanie Brombacher einen ihrer ersten Erfolge. Sie wurde mit dem TVB Bezirksmeisterin und erlebte anschließend alle Höhen und Tiefen der Handballer des Vereins mit.

Im Tor hat sie sich großen Respekt erarbeitet. Anne Campos sagt: „Melanie hat eine große Präsenz hinter der Abwehr und gibt einem dadurch Sicherheit. Sie ist immer für ihr Team da.“ Die Torfrau ist dabei nicht nur wegen ihrer Paraden wichtig. „Sie motiviert, rüttelt auf, wenn es nicht rund läuft, und kann in entscheidenden Momenten das Feuer entfachen“, erklät Anne Campos.

Am Samstag steht Melanie Brombacher also zum letzten Mal im Kasten, und vielleicht trägt sie ein letztes Mal zu einem Sieg ihrer Birkenfelder Handballerinnen bei. Das wäre dann sicher der allerbeste Abschied.