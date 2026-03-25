Frauen-Bezirksoberliga Meisterschafts-Hattrick für HSG Kastellaun/Simmern II Michael Bongard 25.03.2026, 10:54 Uhr

i Zum dritten Mal in Folge wurde die HSG Kastellaun/Simmern II um Trainer Georg Wetstein (rechts) Meister in der Frauen-Bezirksoberliga. Katharina Nil

Sie haben es wieder gemacht: Die HSG Kastellaun/Simmern II ist Meister in der Frauen-Bezirksoberliga.

Schon vor dem letzten Saisonspiel am Donnerstag (20 Uhr) in der IGS-Halle gegen das Schlusslicht SV Gerolstein stehen die Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern II als Meisterinnen der Bezirksoberliga fest – und das zum dritten Mal in Serie.In einer „einigermaßen schwierigen Saison“, wie es Trainer Georg Wetstein formuliert, in der seine Tochter Lina (Torschützenkönigin der vergangenen zwei Spielzeiten) wegen einer Schulterverletzung nur die ...







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