Letzter Spieltag in der Handball-Oberliga: Meister HSG Hunsrück gab sich im letzten Match vor der Aufstiegsrunde zur Regionalliga (vom 1. bis 10. Mai) keine Blöße und schlug in Kleinich den Sechsten Daun deutlich. Mit einem schlechten Gefühl beendete die HSG Kastellaun/Simmern II dagegen die Saison auf Rang neun.

HSV Rhein-Nette – HSG Kastellaun/Simmern II 29:21 (15:9).Ausgerechnet der bislang punktlosen HSV Rhein-Nette gelang am letzten Spieltag ein Erfolg gegen die Kastellauner Reserve, die vor einer Woche noch dem Meister HSG Hunsrück einen Punkt abgetrotzt hatte. Gastgeber Rhein-Nette kam der Sieg wie eine Erlösung vor, denn in Last-Minute-Manier konnten sie die Schreckensbilanz, ohne jeden Punktgewinn absteigen zu müssen, doch noch abwenden. Dies dann sogar zu guter Letzt auch noch in überzeugender Manier, denn Rhein-Nette legte bereits bis zur Pause sechs Tore vor. Dabei führte Kastellaun II nach zehn Minuten mit 3:5. „Alex Winkel bei uns im Tor war dann der Garant dafür, dass wir das Spiel schnell drehen konnten,“ so HSV-Trainer Dariusz Bugaij, dessen Team dann aus dem 3:5 ein 8:5 machte. Nach der Pause ließ Rhein-Nette nichts mehr anbrennen. Für Kastellaun II war es dagegen ein missratener Saisonabschluss, im Endklassement steht der viertletzte Rang neun.

Kastellaun II: L. Kaltenmorgen, Zirwes – Max Wetstein, Milan Wetstein (1), Hummes (2), Seibel (1), Friedt (1), M. Kötz (2), N. Wetstein (3), Gewehr (1), Hoff (2), Schmitz, Adams (8).

HSG Hunsrück – TuS Daun 32:21 (19:5). Die erneute Meisterschaft stand für die Irmenach/Gösenrother schon länger fest, beim Saisonfinale spielte das Team von Florin Nicolae über weite Strecke meisterlich – und ganz anders als in den Vorwochen, als Nicolae immer etwas zu kritisieren hatte. Hunsrück überrannte Daun, nach zwölf Minuten stand es schon 8:1, zur Pause 19:5. Nach dem 26:12 nach 48 Minuten ließ der Meister etwas die Zügel schleifen, Nicolae probierte im Hinblick auf die Aufstiegsrunde viel aus. So gestaltete Daun das Resultat am Ende freundlicher. „19:5 zur Pause, das sagt schon alles, die erste Hälfte war fast perfekt“, lobte Nicolae. Nach dem Spiel gab es die Meisterehrung vom Verband, ab jetzt steht die Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde an: Zwei der vier Teilnehmer steigen in die Regionalliga auf. Hunsrück beginnt am 1. Mai bei Rheinhessenmeister Osthofen, dann gastiert Pfalzmeister Dudenhofen am 3. Mai bei der HSG. Das letzte Spiel hat Hunsrück auch daheim am 10. Mai gegen den Fast-Saarlandmeister St. Ingbert, der am vorletzten Spieltag am Freitag 33:31 bei Völklingen gewann und nun Erster ist. Gewinnt St. Ingbert sein letztes Spiel am Samstag gegen Oberthal, ist man Saarlandmeister und der letzte Gegner der HSG Hunsrück am 10. Mai. Das Nicolae-Team testet am 16. April noch beim Regionalligisten Kastellaun.

HSG Hunsrück: Scherschlicht, Kaltenmorgen – Faust (2), Strauß (1), B. Klei, Conrath (9/3), L. Bach, Mende (2), F. Schmidt (6), Radics (2), Reuter (3), Kessler (2), Pusceddu (5).