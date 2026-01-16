Abwechslungsreiches Programm Meisenheimer betten Lokalduell in Tag des Handballs ein Olaf Paare 16.01.2026, 07:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Jugendspiel, Einlaufkinder, Derby, EM-Partie – der abwechslungsreiche Tag des Handballs lockt am Samstag die Fans der Sportart nach Meisenheim.

Der SSV Meisenheim und die HSG Nahe-Glan nutzen das Derby am Samstag gegen den HSV Sobernheim, um in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums mächtig Werbung für den Handball-Sport zu machen, und betten es in einen Tag des Handballs ein.„Wir möchten den Handball in all seinen Facetten präsentieren und ihn gemeinsam feiern“, sagt Roland Demmer aus dem SSV-Vorstand.







