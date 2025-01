HBMU: Sieg ist Pflicht Mehr Topspiel geht nicht: HVV bei Konkurrent Homburg Lutz Klattenberg 23.01.2025, 16:33 Uhr

i Symbolbild dpa

Der HV Vallendar kann in der Regionalliga einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen - auch wenn Trainer Veit Waldgenbach davon noch nichts wissen will. HB Mülheim Urmitz richtet den Blick nach unten

Mehr Spitzenspiel geht kaum. In der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar muss der HV Vallendar zum TV Homburg. Nach Minuspunkten liegen die beiden Teams gleichauf an der Tabellenspitze. HB Mülheim-Urmitz will sich dagegen dem unteren Tabellendrittel entziehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen