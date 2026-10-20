Niederlagen zum Trotz Mehr Spaß für den TV Birkenfeld in der Verbandsliga Sascha Nicolay 20.10.2026, 00:00 Uhr

i TVB-Trainer Martin Rozycki (in rot) musste in dieser Saison schon dreimal selbst auflaufen und hatte dabei richtig Spaß. Stefan Ding

Noch hat der TV Birkenfeld in der Handball-Verbandsliga Saar keinen Punkt geholt, doch das Team von Trainer Martin Rozycki lernt und hat mehr Spaß als in der Bezirksliga.

Die Handballer des TV Birkenfeld haben sich nach Bezirksliga-Rang vier in der vergangenen Saison für einen freiwilligen Aufstieg in die Verbandsliga entschieden. Dort waren Plätze frei, und der TVB nahm das Angebot des Handballverbands Saar an, eine Etage nach oben zu rutschen, obwohl es sportlich nicht ganz gereicht hätte.







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