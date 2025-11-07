Enttäuschter HSV-Trainer Medler überlegt, sich von Spielerinnen zu trennen Gert Adolphi 07.11.2025, 08:42 Uhr

i Es knirscht zwischen den HSV-Frauen und dem Trainerteam. Klaus Castor

Fabian Medler und sein Team stehen mit dem Rücken zur Wand: Seine Spielerinnen enttäuschen, die Niederlage in Bellheim sitzt noch tief. Jetzt droht der HSV-Trainer mit Konsequenzen. Was läuft falsch in Bad Sobernheim?

Mit einem Sieg der Handballerinnen des HSV Sobernheim am Samstag, 16 Uhr, bei den SF Budenheim zu rechnen, wäre vermessen, doch Fabian Medler erwartet ein besseres Auftreten seines Regionalligateams als bei der 16:30-Niederlage in Bellheim. „Wir müssen eine andere Körpersprache auf die Platte bringen und zeigen, dass wir wollen“, sagt der HSV-Trainer.







