Aufatmen nach Abstaubertor
Maxim Metternich sichert HSG Punkt in letzter Sekunde
Maxim Metternich (am Ball), der hier von Untermosels Christian Schmitt (rechts) nicht zu halten ist, traf in letzter Sekunde zum
Maxim Metternich (am Ball), der hier von Untermosels Christian Schmitt (rechts) nicht zu halten ist, traf in letzter Sekunde zum 37:37-Endstand und verhinderte einen weiteren Ausrutscher der HSG Westerwald gegen das Schlusslicht.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Berühmt war auch dieser Auftritt nicht, aber immerhin verhinderten die Handballer der HSG Westerwald einen weiteren Ausrutscher gegen Verbandsliga-Schlusslicht SV Untermosel. Zu verdanken hatten sie dies Maxim Metternichs Last-Minute-Treffer.

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Auch im Heimspiel gegen den SV Untermosel hat sich die HSG Westerwald nicht mit Ruhm bekleckert. Nach der jüngsten 33:37-Pleite beim Schlusslicht der Handball-Verbandsliga kamen die Kombinierten aus Westerburg, Bad Marienberg und Hachburg jetzt in eigener Halle mit einem blauen Auge davon.

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