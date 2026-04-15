Berühmt war auch dieser Auftritt nicht, aber immerhin verhinderten die Handballer der HSG Westerwald einen weiteren Ausrutscher gegen Verbandsliga-Schlusslicht SV Untermosel. Zu verdanken hatten sie dies Maxim Metternichs Last-Minute-Treffer.
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Auch im Heimspiel gegen den SV Untermosel hat sich die HSG Westerwald nicht mit Ruhm bekleckert. Nach der jüngsten 33:37-Pleite beim Schlusslicht der Handball-Verbandsliga kamen die Kombinierten aus Westerburg, Bad Marienberg und Hachburg jetzt in eigener Halle mit einem blauen Auge davon.