Aufatmen nach Abstaubertor Maxim Metternich sichert HSG Punkt in letzter Sekunde Marco Rosbach 15.04.2026, 11:19 Uhr

i Maxim Metternich (am Ball), der hier von Untermosels Christian Schmitt (rechts) nicht zu halten ist, traf in letzter Sekunde zum 37:37-Endstand und verhinderte einen weiteren Ausrutscher der HSG Westerwald gegen das Schlusslicht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Berühmt war auch dieser Auftritt nicht, aber immerhin verhinderten die Handballer der HSG Westerwald einen weiteren Ausrutscher gegen Verbandsliga-Schlusslicht SV Untermosel. Zu verdanken hatten sie dies Maxim Metternichs Last-Minute-Treffer.

Auch im Heimspiel gegen den SV Untermosel hat sich die HSG Westerwald nicht mit Ruhm bekleckert. Nach der jüngsten 33:37-Pleite beim Schlusslicht der Handball-Verbandsliga kamen die Kombinierten aus Westerburg, Bad Marienberg und Hachburg jetzt in eigener Halle mit einem blauen Auge davon.







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