Kastellaun II schlägt Weibern Max Wetstein bekommt, was er gewollt hat 16.11.2025, 10:47 Uhr

i Symbolbild dpa

Die HSG Kastellaun/Simmern II hat sich im Abstiegskampf der Oberliga mit dem klaren Heimsieg gegen Weibern Luft verschafft, die HSG Hunsrück findet allmählich wieder in die Spur, wie Trainer Florin Nicolae nach dem Sieg in Daun konstatierte.

Guter Spieltag für die HSG Kastellaun/Simmern II und die HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga:HSG Kastellaun/Simmern II – TuS Weibern 32:22 (16:12). Max Wetstein hatte gegen den auswärtsschwachen Vorletzten Weibern einen klaren Heimsieg gefordert, auch um sich von den unteren Plätzen etwas zu distanzieren.







