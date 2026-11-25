Noch nicht endgültig geklärt ist die Nachfolgeregelung für den zurückgetretenen Coach Sandro Baumanns bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld. Also wird Martin Rozycki gegen die SG Zweibrücken erneut als Coach fungieren.
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Eigentlich wollte Martin Rozycki nur im Pokalspiel bei der HSG Saarbrücken als Trainer auf der Bank der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzerden Platz nehmen, doch noch ist niemand fix, der die Nachfolge des zurückgetretenen Sandro Baumanns antreten wird.