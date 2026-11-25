HSG Birkenfeld in der Oberliga Martin Rozycki bleibt noch ein Spiel Interimstrainer Sascha Nicolay 25.11.2026, 15:17 Uhr

i Martin Rozycki coacht die Handballerinnen der HSG Birkenfeld auch am Samstag im Heimspiel gegen die SG Zweibrücken. Stefan Ding

Noch nicht endgültig geklärt ist die Nachfolgeregelung für den zurückgetretenen Coach Sandro Baumanns bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld. Also wird Martin Rozycki gegen die SG Zweibrücken erneut als Coach fungieren.

Eigentlich wollte Martin Rozycki nur im Pokalspiel bei der HSG Saarbrücken als Trainer auf der Bank der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzerden Platz nehmen, doch noch ist niemand fix, der die Nachfolge des zurückgetretenen Sandro Baumanns antreten wird.







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