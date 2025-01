Schwerstarbeit in Andernach Martin Remhof als „treibende Kraft“ der DJK Betzdorf 20.01.2025, 12:39 Uhr

i Lob vom Trainer: Martin Remhof, der hier beim Spiel gegen Römerwall II in die Zange genommen wird, setzte beim Auswärtsspiel bei der HSV Rhein-Nette II wichtige Impulse. Manfred Böhmer

Nach 20 Minuten schien die Bezirksoberliga-Partie der DJK Betzdorf bei der HSV Rhein-Nette II zu kippen. Doch vor allem einer hatte etwas dagegen. Am Ende gibt es aber vor allem zwei Dinge in den kommenden Wochen zu verbessern.

Die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf bleiben dem Spitzenduo der Liga, dem HC Koblenz IV und III, auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Marco Cassens besiegte in Andernach die HSV Rhein-Nette II mit 31:26 (17:16). So deutlich das Endergebnis aussieht, so schwer war aber der Weg hin zum sechsten Saisonsieg.

