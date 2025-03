Die Top 4 der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen haben alle am drittletzten Spieltag gewonnen: Budenheim (30:6 Punkte) führt die Tabelle weiter vor Mainz-Bretzenheim II (29:7), Haßloch (28:8) und Marpingen (27:9) an.

Die HSG Hunsrück hat diesmal einem Titelkandidaten kein Bein stellen können: Im vorletzten Heimspiel in dieser Saison der Handball-Regionalliga unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen vor 120 Zuschauer in der Kleinicher Hirtenfeldhalle dem Tabellenzweiten TSG Mainz-Bretzenheim II mit 25:30 (16:14).

Die Zweitliga-Reserve hat weiterhin alle Chancen auf die Meisterschaft, am kommenden Sonntag hat Mainz-Bretzenheim II in einer vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags (die HSG Hunsrück spielt erst am 30. März in Bodenheim) Heimrecht gegen den Tabellenführer Budenheim (ein Punkt mehr als Bretzenheim II). Die TSG-Reserve würde mit einem Heimsieg Budenheim überholen.

Hunsrück verspielt Vier-Tore-Führung ab der 33. Minute

Dass man diese Chance durch den Sieg in Kleinich bekommen hat, das lag auch an der besten Gäste-Werferin – und das war die aus Kastellaun stammende Marla Wolf-Mühlbauer. 2022 war die Rückraum-Akteurin nach Mainz gewechselt. In ihrer Heimat im Hunsrück lief die 21-jährige Wolf-Mühlbauer zur Hochform auf. Sechs Treffer markierte sie beim Auswärtssieg. „Sie hat vor allem in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht“, lobte auch Hunsrück-Coach Maouia ben Maouia. Bis zur 33. Minute drehte aber vor allem die HSG Hunsrück auf. 18:14 führte man zu dem Zeitpunkt. Die Derby-Pleite in Bad Sobernheim war schnell abgeschüttelt. „Das war etwas ganz anderes diesmal, eine deutliche Steigerung“, lobte ben Maouia. Aber der Vier-Tore-Vorsprung war schnell passé, nach 41 Minuten ging Mainz-Bretzenheim II nach einer 5:0-Serie und einem Treffer von Wolf-Mühlbauer 18:19 in Front.

Die Hunsrückerinnen wollten sich zurückkämpfen, beim 23:25 (54.) war man wieder etwas dran, aber am Ende fehlte laut ben Maouia „die Konzentration und die Energie“. Ganz anders die Gäste, die „uns in den letzten zehn Minuten überrannt haben“, wie ben Maouia die junge TSG-Reserve lobte: „Am Ende war es eine Niederlage, mit der ich gut leben kann, weil wir mehr als 40 Minuten stark gespielt haben.“ Hunsrück bleibt Sechster mit 16:20 Punkten.

HSG Hunsrück – TSG Mainz-Bretzenheim II 25:30 (16:14)

HSG Hunsrück: Gerken, Flener, Kristinsdottir – Schug (3), Tatsch (2), Litzenburger (1), Rolinger (1), Gräber (6), Nicolae (5), Lesch (2), Lammersmann (5), Molz.

Mainz-Bretzenheim II: Engelmann, Wenselowski – Freischlader (1), Seegräber (2), Mühlbauer, L. Kohrt (1), A. Thierfelder (1), Rausch (5/1), M. Thierfelder (1), Dolf (4/2), Herrgen (1), Klug (3), S. Kohrt (5), Wolf-Mühlbauer (6).

Schiedsrichter: Nils Oetjen und Reiko Schlager (beide Schott Mainz).

Zuschauer: 120.

Spielfilm: 6:6 (12.), 10:10 (20.), 13:12 (26.), 16:14 (Halbzeit); 18:14 (33.), 18:19 (41.), 23:25 (54.), 25:30 (Endstand).