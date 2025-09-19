Hunsrück gegen Südpfalz Tigers Maouia ben Maouia nimmt seine Offensive ins Gebet 19.09.2025, 12:23 Uhr

i Maouia ben Maouia, Trainer der HSG Hunsrück, fordert im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Südpfalz Tigers eine bessere Angriffsleistung als bei der 21:32-Niederlage in Marpingen. Frank Faber. Frank

Die HSG Hunsrück sollte ihr erstes Regionalliga-Heimspiel in dieser Saison gegen Schlusslicht Südpfalz Tigers gewinnen. So richtig optimistisch geht HSG-Trainer Maouia ben Maouia aber nicht in die Partie in Kleinich.

Heimauftakt für die HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen empfangen am Samstag um 19.30 Uhr in der Hirtenfeldhalle in Kleinich in der Handball-Regionalliga Südwest die Südpfalz Tigers aus Ottersheim.Mit einem 21:32 beim Vizemeister Marpingen sind die Hunsrückerinnen verspätet in die Saison gestartet (das erste Heimspiel gegen Haßloch wurde auf den 18.







