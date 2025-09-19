Die HSG Hunsrück sollte ihr erstes Regionalliga-Heimspiel in dieser Saison gegen Schlusslicht Südpfalz Tigers gewinnen. So richtig optimistisch geht HSG-Trainer Maouia ben Maouia aber nicht in die Partie in Kleinich.
Heimauftakt für die HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen empfangen am Samstag um 19.30 Uhr in der Hirtenfeldhalle in Kleinich in der Handball-Regionalliga Südwest die Südpfalz Tigers aus Ottersheim.Mit einem 21:32 beim Vizemeister Marpingen sind die Hunsrückerinnen verspätet in die Saison gestartet (das erste Heimspiel gegen Haßloch wurde auf den 18.