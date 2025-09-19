Hunsrück gegen Südpfalz Tigers
Maouia ben Maouia nimmt seine Offensive ins Gebet
Maouia ben Maouia, Trainer der HSG Hunsrück, fordert im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Südpfalz Tigers eine bessere Angriffsleistung als bei der 21:32-Niederlage in Marpingen.
Die HSG Hunsrück sollte ihr erstes Regionalliga-Heimspiel in dieser Saison gegen Schlusslicht Südpfalz Tigers gewinnen. So richtig optimistisch geht HSG-Trainer Maouia ben Maouia aber nicht in die Partie in Kleinich.

Heimauftakt für die HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen empfangen am Samstag um 19.30 Uhr in der Hirtenfeldhalle in Kleinich in der Handball-Regionalliga Südwest die Südpfalz Tigers aus Ottersheim.Mit einem 21:32 beim Vizemeister Marpingen sind die Hunsrückerinnen verspätet in die Saison gestartet (das erste Heimspiel gegen Haßloch wurde auf den 18.

